Provincie zet in op zon- en windenergie om aan duurzaamheidseis van het Rijk te voldoen

Opvallend is dat gemeenten en provincie een beetje anders staan in de aanpak van het energievraagstuk. De ambities voor de aanleg van schone energie gaan bij gemeenten verder dan bij de provincie. Volgens Wassink zien gemeenten soms mogelijkheden om meer schone energie te produceren, op weg naar energie-neutraliteit. Maar de plannen die daarvoor op tafel komen te liggen passen niet altijd in de visie van de provincie. "We hebben ook de zorg voor ons mooie landschap en willen dat ook mooi houden", zegt Poepjes. Dat betekent dat niet alle plannen van gemeenten geaccepteerd kunnen worden. Poepjes en Wassink zijn ervan overtuigd dat Fryslân de doelen voor de komende jaren zal halen.

Met wat verschillen hier en daar tussen provincie en gemeenten lijkt Fryslân klaar voor de komende tien jaar. Maar dat geldt niet de voor periode daarna. In 2050 moet Nederland, en dus ook Fryslân, helemaal op duurzame energie draaien. "Dit is een eerste stap. In de toekomst moet er nog veel meer gedaan worden", zeggen Poepjes en Wassink. Dan komen bijvoorbeeld andere energiebronnen zoals aquathermie en geothermie in beeld. Maar er valt nu nog niets te zeggen over hoe groot dat kan worden. Atoomenergie ziet Poepjes niet zitten, gezien de gevaren voor de veiligheid die eraan kleven.

De kans is groot dat de kosten voor schone energie de komende jaren omhoog zullen gaan, bijvoorbeeld doordat het stroomnet aangepast moet worden, vertelt Wassink. Poepjes vindt dat de burgers dat niet in hun eentje kunnen opbrengen. Het Rijk moet daarvoor ook in de buidel tasten.