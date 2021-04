Leeuwarden telt af naar promotie Cambuur

Er zijn vrijdag geen supporters bij in het stadion, maar een spandoek toont het sentiment: "Voor de club, voor de stad, voor gerechtigheid." Vorig jaar stond Cambuur met afstand bovenaan, toen de competitie werd stilgelegd vanwege het coronavirus. En terwijl de competities in landen rondom ons later werden uitgespeeld, besloot de KNVB dat in Nederland niemand promoveerde of degradeerde. "Het was een heel bittere pil voor Cambuur", zegt De Boer.

Leeuwarden hunkert naar succes

"Maar nu is de promotiekoorts overal zichtbaar. Overal hangen vlaggen in de stad. Leeuwarden hunkert naar het succes. En ze hebben er veel vertrouwen in. Cambuur heeft een straatlengte voorsprong op de concurrentie."

Als Cambuur wint, dan is de eredivisie in praktijk een feit. Binnen de muren van het Cambuurstadion wordt dan een klein feestje gehouden, vertelt trainer Henk de Jong. "Maar alleen met mensen die zijn getest. Dus staf, spelers, de directie en wat mensen die hier werken."

Buma: blijf thuis

Grote vraag is wat er buiten het stadion gebeurt. Burgemeester Buma heeft iedereen meerdere keren opgeroepen om vooral thuis te blijven, maar veel supporters willen toch graag naar het Cambuurstadion. Arjen de Boer: "Als Cambuur vandaag wint, dan gaat het hier ontploffen. Dat houd je niet tegen. Dan komen hier duizenden supporters heen. Er liggen ook al kilo's vuurwerk klaar."