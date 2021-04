Stef Avezaat, directeur van De Lawei, benoemd in Raad voor Cultuur

Avezaat is sinds 2003 directeur van de schouwburg in Drachten. Naast Avezaat is ook Ellen Schindler benoemd in de Raad voor Cultuur. Zij is CEO bij De Zwarte Hond, een internationaal ontwerpbureau voor onder andere architectuur.

De Raad voor Cultuur is een adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst, cultuur en media. Adviezen van de raad worden meestal gegeven op verzoek van de minister van OCW.