Bevrijdingstoespraak Buma: "Het speldje is er nog, maar mijn opa is nooit teruggekomen"

De opa van Buma kwam uiteindelijk in 1942 om het leven in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. "Het was voor mijn vader, zijn zussen en zijn moeder dichterbij. Voor mij is het verder, want ik heb mijn pake niet gekend", zegt Buma.

"Een oorlog gaat over miljoenen mensen die verlies hebben. Dit is één verhaal van de miljoenen die er zijn. Dat laat ook zien hoe erg in oorlog is. En er is nog steeds oorlog in de wereld om ons heen. Dus we moeten leren van wat we uit die tijd weten. Dat speldje is er nog, maar mijn opa is niet teruggekomen."