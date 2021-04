61-jarige vrachtwagenchauffeur krijgt werkstraf na dodelijk ongeluk

Een 61-jarige man uit De Westereen heeft een werkstaf van tachtig uur gekregen omdat hij in 2019 met zijn veewagen een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Fonejachtbrug bij Warten. De man was met zijn vrachtwagen in een flauwe bocht naar links uitgeweken om enkele bosjes te ontwijken die over de weg hingen. Hij botste daarbij frontaal op een bestelbus.