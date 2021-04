Wout Droste denkt terug aan laatste promotie Cambuur: "Een ongekende ervaring"

Droste speelde van 2008 tot 2011 ook al bij de Eagles. In 2013 kende hij dus nog veel spelers van die ploeg. Hij zegde zijn oud-collega's voor de kampioenswedstrijd van toen een krat bier toe, als ze konden winnen van FC Volendam. Maar heeft hij nu al wat gehoord van de Cambuurselectie? "Nee, er is nog niets beloofd. Ik ga ze wel een een standje geven: 'Je kan ons stimuleren en jullie weten hoe'. Dat zou wel grappig zijn", lacht Droste.

Echt invloed zal de wedstrijd van zaterdag uiteindelijk niet hebben, denkt Droste. "Ik ben er niet echt mee bezig eerlijk gezegd. Ik denk dat Cambuur hoe dan ook wel kampioen gaat worden. Ongeacht de uitslag van onze wedstrijd. Het zou mooi zijn als het dit weekend al gebeurt."

Explosie

De 31-jarige verdediger kan zich de wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam nog goed voor de geest halen. "Wij wonnen uiteindelijk 2-0 en dan explodeert het gewoon. Samen met supporters is dat een ervaring die ongekend is. Die hele vreugde en euforie is waar je het voor doet. Echt onbeschrijflijk", zegt Droste.

Zeld is hij met Go Ahead intussen uitgeschakeld voor de directe promotieplekken, maar jaloers is hij niet. "Ik gun het iedereen in Leeuwarden van harte. Zeker omdat ik weet hoe mooi het kan zijn daar", zegt hij.

Oldehove

Met Martijn Barto, nu assistint-trainer bij Cambuur, praat Droste nog wel eens over 2013. "Veelvuldig", zegt hy. "Na de onderlinge wedstrijd tussen Cambuur met Go Ahead heb ik nog met de jongens daar gesproken. Je merkt gewoon die beleving. Dat is hartstikke mooi."

Zonder twijfel ging het toen ook over het uiteindelijke kampioensfeest bij de Oldehove. Meer dan 15.000 mensen kwamer erop af, en als er nog meer ruimte was, misschien nog wel meer. Dit jaar kan dat niet, vanwege de coronapandemie. "Dat wordt totaal anders. Als je met supporters bent, dan is dat zoveel anders. Zoveel meer geluid en blijdschap bij elkaar. Dat is gewoon een megafeest. Als het zonder die mensen is, dan valt het in het niet bij wat ik toen heb ervaren", zegt Droste. "Heel erg zonde dat dat dit jaar niet kan."