Burgemeester Kramer sluit drugspand in Hallum

Op donderdag 4 maart deed de politie een inval in de woning en vond toen 396 hennepplanten. "Deze woning was volledig ingericht als hennepkwekerij. Dat vind ik niet te accepteren. Naast een strafrechtelijke aanpak door politie en justitie, is een stevige, bestuurlijke aanpak ook nodig om dit soort van problemen tegen te gaan", zo zegt burgemeester Kramer.