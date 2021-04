10 jaar cel voor man die in Oppenhuizen zijn vrouw doodstak

Volgens betrokkenen had het stel vaak ruzie, zo ook op de dag dat het misging. Nadat de verdachte zijn vrouw had neergestoken, ging hij ervandoor. Hij belde een begeleider en kwam later terug, toen de hulpdiensten waren ingeschakeld en er geprobeerd werd de vrouw te reanimeren. Dat lukte niet.

Geen moord maar doodslag

Volgens de rechtbank is er geen sprake van moord, maar van doodslag. "Het kan niet anders dan dat er in razernij is gehandeld", zo zei de rechter. Uit sectie bleek dat de vrouw tien keer werd gestoken. Ook had ze verschillende snijwonden. Bij onderzoek is er een verbrande mobiele telefoon gevonden in de tuin van het huis waar het echtpaar woonde. Volgens betrokkenen zou de ruzie tussen de man en de vrouw over het mobieltje zijn gegaan.

De man heeft gezegd dat hij spijt heeft. Dat heeft de rechter meegenomen in het vonnis. "En dat hij moet leven met de wetenschap dat hij de moeder van zijn kinderen heeft omgebracht", zegt de rechtbank. Beide kinderen hebben een schadevergoeding van 20.000 euro toegewezen gekregen. De moeder van het slachtoffer krijgt 17.500 euro.