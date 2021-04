UPDATE: Ameland heeft weer stroom, hulpdiensten weer te bereiken

Monteurs van Liander op het eiland hebben alle huishoudens weer verbonden. Wat de oorzaak van de stroomstoring was, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder. Dat kan in sommige gevallen ook wel dagen duren.

Hulpdiensten niet bereikbaar

Mensen op het eiland konden door de storing de hulpdiensten niet bereiken. Daarom waren hulpverleners zichtbaar de straat op gegaan. Ze stonden op strategische plaatsen opgesteld. Hulpdiensten konden onderling wel met elkaar communiceren.

Volgens een woordvoerder van de meldkamer weten eilanders waar ze moeten zijn, als ze hulp nodig hebben bij een stroomstoring. Ook reden de mensen van de hulpdiensten nu vaker bij de vakantieparken langs.