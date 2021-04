HEA! Koert hoort ze zingen

Hij herkent elke vogel aan het geluid. Koert Scholten uit Appelscha is een echte vogelaar. Elke dag is hij wel in de natuur te vinden, een dag zonder is een gemiste dag. De belangstelling voor vogels kreeg hij van de vader van een jeugdvriendje. Langzaam aan is ook bij hem de liefde gegroeid. Nu geeft Scholten er lezingen over of geeft hij excursies. En elke waarneming geeft hij via een app door voor het bijhouden van de vogelstand.