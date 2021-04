Leeuwarder straatfestival naar september, gondelvaart Drogeham naar 2022

Dijkema legt uit waarom hiervoor gekozen is. "We gaan er vanuit dat wij op dat moment weer de unieke dynamiek en magie van straattheatervoorstellingen, maar ook van live muziek en cross-over performances kunnen delen met een breed publiek."

Gondelvaart Drogeham naar 2022

De gondelvaart op wielen in Drogeham gaat dit jaar helemaal niet door. De organisatie ziet teveel problemen om de gondelvaart, zoals traditie is, in de derde week van september te houden. Zo is het onmogelijk om met anderhalve meter afstand een gondel te bouwen en een aantal groepen en buurten hebben al aangegeven dat ze niet langer kunnen wachten met bouwen. Bovendien wil de organisatie de ondernemers in deze voor hen zware tijden niet om sponsorgeld vragen.

De organisatie houdt wel de mogelijkheid open om alternatieve activiteiten te organiseren, wanneer dat mogelijk is.