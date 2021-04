De Leeuwarder vrijdagmarkt over 'Het dilemma voor Buma'

"Ik zou zeggen: verbied het maar, want je kunt je nooit aan de regels houden. Maar als dat betekent dat je de ME er op moet loslaten, dan wordt het een chaos. Dat kan ook niet." Met dat argument zijn de meesten er toch voor om een eventueel feest maar door de vingers te kijken. "Dit kan niet anders, want je houdt het toch niet tegen. En politie-inzet wekt alleen maar agressie op."

Anderen vinden dat ieder dezelfde rechten en plichten heeft. Dus als de supporters nu wat meer mogen, kun je dat recht anderen niet ontzeggen. Een van de vrijdagmarktbezoekers adviseerde Buma om met een Cambuur-trainingspak tussen de supporters te lopen en de agenten ook een Cambuurpetje op te zetten. "En het gewoon een uurtje op z'n beloop te laten."

Moeilijke keuze

Verder werd ook gewezen op het feit dat het buiten wel meevalt met de besmettingen. Bovendien merkte iemand op dat de hoge heren hun eigen bruiloft ook gewoon vierden en elkaar om de hals hingen. "Dan moet je zoiets voor Jan Modaal natuurlijk niet verbieden." Conclusie was wel dat burgemeester Buma het nooit goed kan doen. "Als hij er wat soepel mee om gaat, krijgt hij zeker weer praatjes van hogerhand. Nee, ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta."