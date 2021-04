Leeuwarder (27) veroordeeld voor dealen cocaïne in De Westereen

De man werd in september opgepakt omdat hij onrustig achter het stuur van een huurauto zat. Hij had toen 82 bolletjes cocaïne bij zich, en twee telefoons.

De man waard yn septimber oppakt om't hy ûnrêstich wie achter it sjoer fan in hierauto. Hy hie doe 82 boltsjes kokaïne by him, en twa telefoans. Ien fan de telefoans wie fan de man sels, de oare wie syn 'wurktelefoan' dêr't minsken drugs bestelle koene.

De offisier fan justysje sei earste dat de Ljouwerter al in jier lang dealde, mar dat koe net bewiisd wurde. De fertochte sels ferklearre dat hy krekt trije wiken dwaande wie.