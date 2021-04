Journalist Heinze Bakker (79) overleden

Heinze Bakker werd op 2 september 1942 geboren in het ziekenhuis in Heerenveen en werd grootgebracht als boerenzoon op boerderij Kerkzicht. De boerderij had die naam te danken aan het zicht op de kerk van Kortezwaag, een paar honderd meter verderop. Bakker volgde de HBS in Drachten en ging daarna naar Groningen om economie te studeren. In Groningen kwam hij via de Friese studentenvereniging Bernlef in contact met RONO-cyhef Johannes Spyksma. Hij deed een stemtest en werd aangenomen. Hij brak zijn studie af en kwam op 28 juli 1966 in dienst van de RONO: De Regionale Omroep Noord en Oost.

Nieuws en sport

Bij de RONO verzorgde Bakker op dinsdagavond en vrijdagavond vanuit Groningen het Friese nieuws, deed verslag van sportevenementen en maakte reportages voor het nieuws. Hij deed voor de RONO onder andere verslag van bijeenkomsten van Provinciale Staten, het skûtsjesilen en het kaatsen. In 1974 maakte Heinze Bakker de overstap naar de NCRV. Daar was hij vijf jaar lang chef sport. In diezelfde tijd werkte Bakker zo nu en dan voor het sportprogramma Langs de Lijn van de NOS.