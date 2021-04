GGD Fryslân zet vraagtekens bij groot aantal testevenementen

Maar Hofstra is intussen wel kritisch op het aantal testevenementen. "Het is goed dat we dat als testen doen, maar wat mij betreft gaat dit het stadium van testen voorbij. Ik vind dat we langzamerhand ook kunnen zeggen: als we die informatie hebben verzameld, dan zitten we nu door de hoge besmettingen niet op een moment dat we het breed kunnen uitrollen."

Medisch risico

Het gevaar is toch dat er iemand tussendoor glipt die toch het coronavirus onder de leden heeft. "Dan kunnen er op een evenement veel besmettingen ontstaan. Het is aan de minister uit te leggen wat precies de gedachte achter deze evenementen is, ik kijk vooral naar het medisch risico. Het Outbreak Management Team heeft dat ook gezegd. Terughoudendheid is echt op z'n plaats. En mensen moeten zeker niet het idee hebben dat je op andere plekken ruimte hebt, buiten de regels om. Die ruimte is er echt nog niet."

Bovendien zijn de proefevenementen uiteindelijk maar een druppel op een gloeiende plaat, zegt Hofstra. "In Fryslân kunnen er per maand zo'n 7.000 mensen meedoen. Daarmee kun je zeker niet zeggen dat alle Friezen de kans hebben om aan een evenement mee te doen."