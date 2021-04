Vaccinresten straks ook weggeprikt, vaccineren blijft voorlopig overdag

Hofstra verwacht voor deze plannen nog enkele dagen nodig te hebben. Mensen hoeven hiervoor niet met de GGD te bellen, geeft hij aan. Hij benadrukt ook dat het niet om ontzettend veel prikken gaat. "Uit één flacon halen we zes vaccins en per locatie houden we per dag misschien twee tot vier vaccins over. Er zijn ook GGD-medewerkers die nog een vaccin kunnen krijgen. Van belang is ook dat men op korte termijn op een locatie kan zijn."

Vaccineren blijft overdag

In Utrecht en ook in Drachten werd een proef gedaan met 's nachts vaccineren. "Maar er is voor nu nog niet direct een reden om 's avonds te vaccineren. Overdag is nog ruimte en we zitten ook nog met de avondklok. Als er signalen zijn dat het nodig is en het toegevoegde waarde heeft, kunnen we overwegen om het hier ook te doen."