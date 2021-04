Directeur snoepfabriek Drachten: "Verschrikkelijk wat hier gebeurd is"

Een grote brand legde vannacht snoepfabriek CCI in Drachten in de as. De schade is heel groot volgens Attema: "Wij denken nu dat zo'n zestig procent van het bedrijf bewaard is gebleven. Maar dat betekent natuurlijk niet wat we meteen weer aan de slag kunnen. Gelukkig hebben we nog meer fabrieken, dus we zullen kijken of we de productie kunnen overhevelen naar de andere locaties om toch weer snoep en drop te maken."

De directeur heeft geen idee hoe de brand is ontstaan: "Nee, dat is nog niet duidelijk. De brand is begonnen in het magazijn, daar ligt natuurlijk veel verpakkingsmateriaal. Dan gaat het snel bij een brand. Maar wat ik zei, gelukkig kon iedereen op tijd buiten komen, dat blijft het belangrijkste."