Teveel dioxine in vlees van Schotse hooglanders uit Lauwersmeergebied

"Omdat wij hier vergelijkbare dieren hebben rondlopen (als in de Oostvaardersplassen, red), hebben we toen besloten ook onze dieren te laten onderzoeken', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis tegen RTV Noord. "We deden dat eigenlijk in de verwachting dat er hier niets aan de hand zou zijn. Maar tot onze grote verrassing en teleurstelling bleek dat de dieren hier ook een te hoge concentratie dioxine in zich hebben."

Het is niet duidelijk waar de dioxine vandaan komt. "Ik ben geen deskundige," seit de boskwachter, "maar het zou kunnen dat het in de gronddeeltjes zit die de dieren binnenkrijgen bij het grazen. Dat dieren in de uiterwaarden een verhoogde concentratie hebben, kan ik me nog voorstellen. En de Oostvaardersplassen liggen tegen de Randstad aangeplakt. Maar het Lauwersmeergebied zou toch schoon moeten zijn."

Meer onderzoek

Er is voorlopig meer onderzoek nodig. De NVWA is aan het uitzoeken of er een verband bestaat tussen dioxine bij wilde dieren en bodemverontreiniging langs rivieren. De resultaten daarvan worden deze zomer verwacht.

In het Lauwersmeergebied leven zo'n 500 Schotse hooglanders en 200 konikpaarden. Ze worden door Staatsbosbeheer ingezet om de verbossing van het gebied tegen te gaan. Zo nu en dan wordt een deel van de populatie geslacht om de groep niet te groot te laten worden. Het vlees wordt dan verkocht. Dat gebeurt nu voorlopig niet.