Watertoren Sint-Jacobiparochie verkocht

Aan wie de toren is verkocht, wil het waterbedrijf niet zeggen. Wel dat de nieuwe eigenaar intussen in gesprek is met de gemeente Waadhoeke over een nieuwe bestemming voor het monument. Zo zou het idee zijn om de toren voor recreatie, kunst en cultuur te gebruiken.

De watertoren is gebouwd in 1957 en is ontworpden door A.P. Wesselman van Helmond. Hij is 41 meter hoog, en is exact hetzelfde als de watertoren van Nes, bij Akkrum. Daar zit tegenwoordig een hotel in.