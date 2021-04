Veenhoop Festival mikt op 70e editie in juli, maar werkt meer scenario's uit

Het bestuur kijkt wel naar meerdere scenario's. Zo is uitstellen ook een optie, maar als je wacht tot augustus of september is er hoogstwaarschijnlijk veel meer concurrentie van andere festivals.

Een belangrijk aspect is ook de beschikbaarheid van vrijwilligers. "Als het afgelopen jaar ons één ding geleerd heeft dan weten we alles pas zeker als het daadwerkelijk juli is," zo schrijft het bestuur. Vorig jaar werd er een online editie van het festival georganiseerd.