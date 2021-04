Friese Milieu Federatie: zorgen over Regionale Energie Strategie provincie

Het land is verdeeld in 30 regio's die allemaal een energiestrategie aan het Rijk leveren. "Daarin wordt eigenlijk een bod gedaan aan het Rijk over hoeveel energie een regio wil produceren en opwekken met grootschalige zon- en windprojecten op land", vertelt Gerard Adema van de Friese Milieufederatie. Dat de ambitie van de provincie omhoog is gegaan, is dus positief volgens de organisatie. Toch leven er ook veel zorgen.

Weinig concreet

"De strategie is weinig concreet wanneer je vraagt hoe we die 3Twh zullen bereiken. Er staat niet in beschreven waar en hoe we stroom reduceren. En daar gaat het natuurlijk om: hoe gaan we de ambitie met z'n allen realiseren?", zegt Adema. "Het is belangrijk dat we de inwoners meenemen in de processen die hiervoor nodig zijn. De inwoner van Fryslân moet worden betrokken, dat gebeurt nu niet."

De zoekgebieden zijn 'zoek'

"Het belangrijkste is dat er nog geen 'zoekgebieden' zijn gedefinieerd door de provincie", zegt Adema. Inn de uitwerking van de RES moeten tenminste zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonprojecten uitgewerkt worden. Dat zijn gebieden waar nog meer onderzoek naar gedaan moet worden om precies te kijken waar windmolens en zonnevelden kunnen komen. "Daar heeft het Rijk om gevraagd, maar zover zijn we in Fryslân nog niet. In die zin is er nog maar weinig concreet en daar maken we ons ook wel een beetje zorgen over", zegt Adema.