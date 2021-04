Wetterskip verhoogt waterkeringen in Heerenveen

Een keer in de zoveel tijd worden de waterkeringen getoetst. In Heerenveen waren ze nog wel stevig, maar niet overal hoog genoeg. Het gaat op dit moment om een stuk in de omgeving van de Muntflats, aan de kant van het treinspoor bij de Wederik.

Groenstrook

Het plan van Wetterskip Fryslân was aanvankelijk om bomen te verwijderen en grond aan te brengen ter verhoging. Bartels: "Maar in gesprekken heeft gemeente Heerenveen aangegeven dat men het jammer zou vinden als deze groenstrook zou verdwijnen. We hebben daarom een compromis gevonden. Er komt een stevige damwand om het water te keren. We hebben wel zo'n zes bomen weg moeten halen, maar het grootste deel is bespaard gebleven."

Duurzaam oplossen

Voor de damwand is gekozen voor kunststof. "Er worden stalen palen in de grond gezet, daar worden kunststof schermen overheen gezet. Dat is een duurzame oplossing, want het blijft zeker vijftig jaar goed zonder onderhoud, en het materiaal is later weer herbruikbaar." Tussen woningen en de kering worden ook nog maatregelen getroffen. "De weg moet omhoog, met een plateau. Het asfalt gaat eruit, er komen klinkers op voldoende hoogte in."