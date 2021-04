Ongeluk op A31 bij Midlum: 21-jarig slachtoffer ernstig gewond

Op de A31 bij Midlum is vrijdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestelbusje is achterop een trailer van een vrachtwagen gereden. Bij de aanrijding is een 21-jarige inwoner van Ooststellingwerf bekneld en ernstig gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten en een traumateam kwamen ter plaatse. De weg in de richting van Harlingen was afgesloten, bij Franeker werd het verkeer van de A31 gehaald. Intussen is de weg weer vrijgegeven.