Ernstig ongeluk op A31 bij Midlum: inzittenden bekneld

Op de A31 bij Mullum is vrijdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestelbusje is achterop een trailer van een vrachtwagen gereden. Bij de aanrijding zijn één of meer mensen bekneld en ernstig gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten en een traumateam zijn ter plaatse gekomen. De weg in de richting van Harlingen is afgesloten, bij Franeker wordt het verkeer van de A31 gehaald. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg in ieder geval nog tot 10.00 uur dicht.