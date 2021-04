Bevrijdingsconcert in Leeuwarder Grote Kerk bij Omrop Fryslân op televisie

Dit wordt de vijfde keer dat het concert wordt gehouden. Normaliter is er zo'n 250 man aan publiek. Vorig jaar kon het concert al niet doorgaan in verband met corona, maar dit jaar wilde de historische vereniging van Leeuwarden Aed Levwerd het per se laten doorgaan. Voorzitter Daan Postma: "Het is een groot belang voor ons, we willen er een traditie van maken. Maar dan moet je jezelf wel laten zien."