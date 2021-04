FNP vindt dat college 'te creatief' was met spelregels Zalen Schaaf

Tuininga heeft vernomen dat zijn zorgen gedeeld worden door diverse andere partijen in de Leeuwarder gemeenteraad en overweegt om de brief van het college over de gevolgde procedure te agenderen voor de raadsvergadering van volgende week. "We zullen zien wat precies de beste stap is, maar dat hier opnieuw over gesproken wordt dat is wel zeker."

Zalen Schaaf leeft

Tuininga is donderdag naar eigen zeggen 'platgebeld' over Zalen Schaaf en de opheft over de prijsvraag en hij begrijpt dat ook. "Zalen Schaaf leeft onder de bevolking. Het is een emotioneel beladen onderwerp, dat merken wij nu ook." De antwoorden van het college op de FNP-vragen over de procedure maken het er volgens Tuininga niet beter op. "Die roepen alleen meer vragen op en zorgen ook voor meer onrust."