Grote brand legt snoepfabriek CCI in Drachten in de as

"De brand is onder controle en breidt niet verder uit. Maar we zijn nog wel uren bezig met blussen, want het vuur is nog niet uit," zegt Marten Klaas Brinksma van de brandweer 's ochtends rond zes uur. "Het gaat om een hele grote loods, ik schat zo'n 60 meter breed en 100 meter lang. De fabriek is opgedeeld in compartimenten, in de opslag was het grootste deel van de brand. Halverwege het bedrijf konden we het vuur tegenhouden. Maar de brand is dus nog niet uit, we verwachten dat we nog uren bezig zijn."

Medewerkers vrijgekomen

De werknemers zijn er op tijd uit gekomen, geeft de brandweer aan. "Ze hoorden het brandalarm en daardoor ontdekten ze dat er in het magazijn brand was. Toen hebben ze de brandweer gealarmeerd en konden ze het pand verlaten."