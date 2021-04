Unieke filmbeelden acteur Rutger Hauer teruggevonden

Het is een van de eerste filmrollen van de acteur, die later door zou breken in Hollywood. Hauer speelt in de korte film Karl Fürgler, een Duitse SS'er die was gedeserteerd en daarna het verzet hielp. Op 11 februari 1944 deed hij mee aan de overval op een distributiekantoor in Amersfoort, die mislukte. Fürgler werd een dag later door de politie doodgeschoten in zijn schuilplaats.

Het is de bedoeling dat de korte film van Rutger Hauer op korte termijn wordt toegevoegd aan Archief Eemland, het historisch documentatiecentrum van Amersfoort. De film zal dan naar verwachting ook online beschikbaar komen.

Kijk hieronder naar de uniek filmbeelden van Rutger Hauer (bron: Willy Lindwer):