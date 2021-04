KNVB-directeur Gudde wil kampioensschaal uitreiken aan Cambuur: "Ik heb mijn verplichtingen"

"Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club", reageert Gudde. "Wat wil hij hiermee bereiken? Ik heb wel mijn verplichtingen als KNVB-directeur."

Cambuur is vrijdag bij winst tegen Helmond Sport officieus zeker van promotie. De eerste twee ploegen mogen naar de eredivisie. Later deze maand kunnen de Leeuwarders de titel veiligstellen. De Jonge heeft al gezegd dat hij niet aan officieuze promotie doet. "Als we morgen winnen is het officieel. Veertig goals halen ze nooit meer in."

Razend van woede

De Jong was ruim een jaar geleden razend van woede toen de KNVB besloot de competitie, die was stilgelegd vanwege het coronavirus, niet meer op te pakken en ook promotie en degradatie te schrappen. Cambuur had op dat moment een enorme voorsprong en promotie kon de club bijna niet meer ontgaan.