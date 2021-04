Syrou volgt online studievoorlichting: "Sfeer studentenleven kun je nu niet proeven"

Sfeer proeven van het studentenleven

Dit jaar loopt het allemaal anders. Geen fysieke voorlichtingsdagen op de universiteit, niet even door de gebouwen dwalen, of de sfeer proeven, samen met de andere aspirant-studenten. "Dat vind ik wel echt heel jammer. Want je wilt toch ook wel weten wie de andere mogelijke studenten zijn, hoe de sfeer is en natuurlijk hoe de sfeer in de studentenstad aanvoelt." Want corona of niet: dat studentenleven trekt natuurlijk. "Ik ken Groningen wel een beetje, maar misschien ga ik ook wel naar Amsterdam of Utrecht. Als ik zou kiezen voor het Westen, weet ik niet hoe het studentenleven daar eigenlijk voelt, want dat moet je toch echt zelf in het echt ervaren. Dat vind ik wel heel jammer, maar het is niet anders."