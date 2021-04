Zeearenden in De Alde Feanen kunnen nu elk moment kuiken krijgen

Honderden mensen kijken dagelijks mee in het nest, via de webcam van It Fryske Gea. Zij kunnen daar de zeearenden zien zitten, maar de inhoud van het nest zelf blijft geheim. Dat maakt het extra spannend voor de vogelliefhebbers. "Wij denken dat er een of twee jongen uit zullen kruipen", vertelt Veenstra. "Maar zeker weten wij dat niet. Het was te moeilijk om de camera zo hoog te plaatsen. Dat was te gevaarlijk voor de klimmer, en de zeearenden hebben het nest in de tussentijd ook nog hoger en groter gemaakt."

Drone

Anderhalve week geleden zat de schrik er nog goed in. Toen was op de camera bij het nest een drone te zien. Die drone verstoorde de broedende zeearend, die tot twee keer toe wegvloog. Veenstra: "Toen achtervolgde de drone zelfs de zeearend nog. Zo'n actie kan natuurlijk niet, want dan is er kans dat de vogels wegvliegen of de eieren beschadigd raken. Wij zoeken nog steeds naar de persoon die daar met de drone vloog, om hem of haar te vertellen dat dat echt niet kan."

Het lijkt op dit moment allemaal goed te gaan met de broedende zeearenden. De vogels zijn vrijwel continu bij het nest te vinden. Het is nu wachten op het eerste kuiken, en dat zou wel heel bijzonder zijn. "Voor de camera in Nederland is dat gewoon uniek. Het is toch prachtig dat wij het zo kunnen zien, daar is geen drone voor nodig."