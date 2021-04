Leeuwarden wil plan Zalen Schaaf meetellen, andere inschrijver dreigt met kort geding

Veenstra wil naar rechter

Dat is slecht nieuws voor filmer Steven de Jong en Bobby Veenstra, de huidige beheerder van Zalen Schaaf. Hun plan kwam bij de prijsvraag op de tweede plek, achter Turfmarkt BV. In dat plan wordt uitgegaan van behoud en uitbreiding van de theaterfunctie van Schaaf. Het plan van Turfmarkt BV richt zich op de bouw van appartementen in het complex en een multifunctionele benutting van de zaal met ateliers en werkruimten.

Veenstra is dan ook niet blij met het nieuws. "Ik luister met verbijstering naar dit verhaal. De 'leidraad' is glashelder. De regels die gesteld zijn door de gemeente zelf, zijn glashelder. Te laat is te laat. Daar zit geen woord Spaans bij." Veenstra laat het er daarom ook niet bij. "De beer is los. De regels kunnen niet veranderd worden. Een kort geding sluit ik niet uit."