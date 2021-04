Sanne Vermeer als één van de favorieten naar EK judo, maar Olympische Spelen blijven uit zicht

Het besluit om Franssen aan te wijzen kwam op het moment dat Vermeer nog geblesseerd was. In oktober van afgelopen jaar is die beslissing wel opnieuw bekeken. "In oktober bleek dat Sanne weer kon gaan judoën, weer op de mat kon gaan staan en dat ze gerevalideerd was. Maar ze had op dat moment geen enkele wedstrijdervaring en in elk geval geen wedstrijdgevoel. Dat betekent dus ook gewoon dat we geen flauw idee hadden van waar sta jij, wat kun jij en hoe ver ben jij op dit moment", legt Tjaart Kloosterboer uit, de directeur Topsport bij de Judobond.

De beslissing die werd genomen, bleef staan. Intussen is Vermeer terug op haar oude niveau. "Misschien nog wel iets verder dan voor ik geblesseerd raakte", zegt ze. De Friese judoka won brons op de Masters in Doha en op de Grand Slam in Tel Aviv.

Er verandert echter niets aan het standpunt van de Judobond. "Dat betekent niet dat de situatie veranderd is. Dat betekent ook niet dat we op dit moment gaan zeggen: we draaien de toezegging die wij hebben gedaan terug. Zeker ook omdat we ook het geloof hebben dat Juul Franssen kan leveren wat van haar verondersteld wordt", zegt Kloosterboer.