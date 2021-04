Meer fans toegestaan bij testwedstrijd SC Heerenveen tegen PEC Zwolle

Bij de wedstrijd van SC Heerenveen tegen PEC Zwolle mogen bijna twee keer zoveel toeschouwers komen dan eerder gedacht. Dat meldt de Friese club. Heerenveen ging uit van 2000 fans, maar het zijn er zo'n 3400. Publiek is welkom in het kader van een test. Onderzoekers willen weten of mensen na een coronatest veilig naar zulke sportwedstrijden kunnen en hoe hun gedrag dan is.