Friesch Dagblad door met minder mensen: "Kop ervoor en fleurig vooruit"

'Er is nog wel een kans'

Oud-hoofdredacteur Sytze Faber zag de ingreep wel een beetje aankomen: "Het is een geweldige ingreep, waar ook persoonlijke drama's bij komen kijken. Maar het kan niet zo zijn dat een krant structureel verlies maakt. Met anderhalf miljoen euro per jaar vond ik dat het nog wel meeviel, maar dat dit moet om het hoofd boven water te houden begrijp ik wel."

Toch ziet Faber nog wel een lichtpuntje. "Er is nog wel een kans voor het dagblad. De andere kranten moeten echt winst maken, maar van het dagblad is gezegd dat het break-even moet zijn. Dat waardeer ik zeer. Bovendien zitten we in een tijd waarin we overspoeld worden met informatie. Dan is er volgens mij behoefte aan ankerpunten. Daar ligt potentie voor de krant. Het dagblad heeft nog altijd potentie, en ik zie ook wel mogelijkheden om het aantal abonnees weer boven de 10.000 te krijgen."