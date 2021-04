Omrop TIP: Extra lang sportprogramma rondom promotiewedstrijd SC Cambuur

Omrop Fryslân pakt vrijdagavond vanaf 19.00 uur uit met een extra sportprogramma rondom de wedstrijd van SC Cambuur tegen Helmond Sport. Dat programma is te volgen op de radio en via een videostream in de Omrop-app en op omropfryslan.nl. Presentator Roelof de Vries ontvangt in de studio twee oud-spelers van de Leeuwarders: Mart Dijkstra en Marco van der Heide. Beiden speelden in het vorige kampioensjaar voor de club.