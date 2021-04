LIVE: Extra programma rondom promotiewedstrijd SC Cambuur

In het stadion doen verslaggevers Geert van Tuinen en Andor Faber integraal verslag van het duel, dat om 20.00 uur begint. Zaterdag in het Cambuur Sjoernaal een uitgebreid verslag van de avond, die voor Cambuur officieus promotie op moet leveren. Al zegt trainer Henk de Jong dat hij niet aan 'officieus promoveren' doet. Na afloop van de wedstrijd doen we verslag van mogelijke festiviteiten in het stadion.