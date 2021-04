Man (36) krijgt 8 maanden celstraf voor doodrijden scooterrijder

De scooterrijder had de auto van de man over het hoofd gezien. Die was met 67 kilometer per uur recht over een rotonde gereden, en raakte daarna de scooterrijder. Twee weken voor het ongeluk was het rijbewijs van de man ongeldig verklaard, nadat hij onder invloed van de weg was gehaald op de A12 bij Duiven. Volgens de officier van justitie had dat een 'wake-up call' moeten zijn voor de Leeuwarder.

"Als beroepschauffeur had hij zich extra bewust moeten zijn van de gevaren van zijn onverantwoordelijke rijgedrag", zegt de rechtbank. Na zijn detentie moet de man zich melden bij de reclassering. Ook moet hij zichzelf laten behandelen bij verslagingszorg. Verder moet hij meewerken aan drugscontroles.