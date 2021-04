Joyce van 15 blijkt man van 58: oud-Leeuwarder de cel in voor 'grooming'

De verdachte kwam via een chatsite in contact met het slachtoffer. Hij zei dat hij Joyce heette, gebruikt ook een Facebookaccount van een meisje met die naam, en zei dat hij 15 was. Via appjes wisselden de man en het slachtoffer sexy foto's uit. Daarna vroeg hij het meisje om seksuele handelingen te plegen.

Als het meisje dat niet zou doen, zou de man haar naam en telefoonnummer op internet zetten met de foto's van zichzelf die ze de man had toegestuurd. Het meisje deed daarop aangifte bij de politie.

Volgens de verdachte is het allemaal de schuld van zijn ex-stiefzoon, die wel eens op zijn telefoon en laptop zat. Volgens de rechtbank blijkt uit de verklaring dat de man geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Naast de veroordeling voor grooming is de man ook veroordeeld voor fraude en het maken en bezitten van kinderporno.