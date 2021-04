Henk de Jong doet niet aan officieuze promotie: "Als we morgen winnen, is het officieel"

Het is donderdagochtend druk met journalisten bij de laatste training van de Leeuwarders. Er staat wat op het spel, dat mag duidelijk zijn. Hoe zit het bij trainer Henk de Jong met de promotiespanning? "Dat vind ik mooi, maar we hebben eerst een tegenstander die ik heel serieus neem. Daar moeten we eerst mee afrekenen, dan zetten we daarna alle zaken in gang. Maar waar we twee jaar naartoe hebben gewerkt met een groep mensen, zorgt dat nu wel voor een stukje spanning. Maar het is wel hele leuke spanning, niet dat we bang zijn."

SC Cambuur kan, bij een overwinning op Helmond Sport vrijdagavond, alleen nog naast een promotieplek eindigen als de club alle wedstrijden daarna verliest én de concurrentie tientallen doelpunten maakt. Die kans is heel erg klein. De Jong is dan ook duidelijk, aan officieus promoveren doet de Drachtster niet. "Als we morgen winnen, is het officieel. Veertig goals halen ze nooit meer in."

En dan vieren de spelers en trainers een feestje in het stadion, zo is de verwachting. Al zal dat vanwege corona wel beperkt zijn. "Ja, met mensen die getest zijn. Verder niet. Want het mag niet. Dat is wel heel lastig."