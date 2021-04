Gaslek op industrieterrein De Hemrik in Leeuwarden

Het lek is ontstaan op de Plutoweg. Deze straat is afgesloten voor verkeer, wat ervoor zorgt dat de rest van dit gedeelte van het industrieterrein onbereikbaar is. De brandweer is aanwezig. Het wachten is voorlopig op het afsluiten van de leiding door de netbeheerder. Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend.