Natuurorganisaties maken ruimte voor vogels en mensen op Wadden

Het gezamenlijke project Wij & Wadvogels dat deze maand van start gaat, moet zorgen voor genoeg ruimte voor iedereen, aldus de Waddenvereniging. Het project gaat zeker vijf jaar duren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de drie Waddenprovincies en het Waddenfonds hebben er gezamenlijk miljoenen euro's voor uitgetrokken. Behalve de Waddenvereniging doen onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland mee.

Vogels krijgen meer broed- en rustplekken op de eilanden en langs de kust. Er worden broedeilanden aangelegd, er komen rustplekken voor nesten en hoogwatervluchtplaatsen. In de nieuw in te richten gebieden wordt veel rekening gehouden met inwoners, ondernemers en bezoekers.

Deze maand krijgen alle Waddenbewoners een enquête thuisbezorgd. De enquête wordt later in de zomer ook verspreid onder toeristen. De uitkomst van de vragenlijsten wordt volgens de Waddenvereniging gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar ook om gerichte voorlichtingscampagnes te starten over de broed- en foerageergebieden die de vogels nodig hebben. De enquête wordt afgenomen door studenten van hogeschool NHL Stenden.