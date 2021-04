Huizenprijzen in Fryslân verder omhoog, minder verkocht

In het eerste kwartaal van 2021 zijn in Fryslân in totaal 988 huizen verkocht. Dat is een derde minder dan een kwartaal eerder. Bijna overal in de provincie worden minder huizen verkocht, behalve in het zuidwesten. Daar is juist een groei van bijna tien procent.

Huizen wisselen nog steeds snel van eigenaar, zegt Willem Donker. Hij is voorzitter van de Friese afdeling van de Nederlandse makelaarsvereniging. "De beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt hebben blijkbaar geen negatieve invloed op het koopgedrag."

Overdrachtsbelasting helpt starters niet

Voor starters is de huizenmarkt er ook niet beter op geworden, al hoeven zij sinds dit jaar geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Die maatregel heeft geen voordelen opgeleverd, zegt de NVM.

Een huis in Fryslân kost nu gemiddeld 293.000 euro. Dat is zes procent duurder dan een kwartaal eerder en 21% meer dan vorig jaar dezelfde periode. Dat is de grootste prijsstijging in 20 jaar.