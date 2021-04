Kustwacht moet bevoegdheid krijgen om schepen 'niet-vrijblijvend' te begeleiden

De motie werd in november ingediend door Rutger Schonis van D66 en Wytske Postma van het CDA. Tot nu toe is er niets met de motie gedaan. Daarom is er nu een nieuwe motie ingediend door Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) waarin gevraagd wordt om een stappenplan voor het uitvoeren van de eerdere motie. Dat stappenplan moet er voor 1 juni komen.

In dat stappenplan moet volgens de Kamerleden ook duidelijk worden hoe de minister het wil uitvoeren in samenwerking met Duitsland en Denemarken. Het is de tweede keer in korte tijdd at de minister de oproep krijgt om actie te ondernemen. Verschillende partijen stelden vorige week Kamervragen over het nieuwe containerdrama, waarbij de Baltic Tern vijf containers verloor in de Noordzee.