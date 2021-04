PODCAST Smokkelbern #2: "Hoor de vrouwen zingen"

Aflevering twee van de podcast Smokkelbern, met de titel 'Hoor de vrouwen zingen', gaat over de Amsterdamse en Utrechtse studentes in het verzet. Studente geschiedenis Anna Boogaard heeft onderzoek naar het onderwerp gedaan voor haar scriptie. Anna werkt bij Filmtheater Kriterion in Amsterdam, de plek waar deze podcast is opgenomen. Dit gebouw speelt ook een belangrijke rol in het verhaal. Kriterion is vlak na de oorlog opgericht als studentenbioscoop door Piet Meerburg, de leider van het studentenverzet.