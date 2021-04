Duurste begraafplaats van Fryslân ligt in Smallingerland

Er bestaan in de provincie wel grote kostenverschillen. Nabestaanden op Vlieland zijn het goedkoopst uit; het is wel zo dat alleen bewoners van het eiland hier een plekje kunnen krijgen. Zij betalen daar ongeveer 1.100 euro voor. De duurste begraafplaats in Fryslân kost, in de gemeente Smallingerland, ruim 3.600 euro.

Vergelijken is lastig

Het is volgens de uitvaartonderneming lastig om de kosten van de begraafplaatsen met elkaar te vergelijken. Er zit verschil in het type graven en de looptijd van de grafrechten. Ook betalen nabestaanden soms administratiekosten of kosten voor een vergunning van het grafmonument.

Crematiekosten wel hoog

Bij crematies is het beeld heel anders. Daarvoor ben je in Fryslân het duurst uit. Een crematie kost hier gemiddeld 909 euro.