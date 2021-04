75+1: lees hier hoe je de vrijheid dit jaar kunt herdenken en vieren

Het is deze donderdag 15 april exact 76 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd. Vorig jaar zou Omrop Fryslân flink uitpakken in het kader van 75 jaar vrijheid, maar dat is heel anders verlopen. Dit jaar wordt de vrijheid groots herdacht en gevierd in onze provincie, onder de noemer 75+1. Omrop Fryslân besteedt tot en met 6 mei veel aandacht aan alle projecten en activiteiten. Van live-uitzendingen tot podcasts en muziek; we zetten alles voor je op een rijtje.