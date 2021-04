FNP Achtkarspelen heeft zorgen over dorpscentra: "Het mes moet van de keel"

De FNP was in 2020 tegen het bezuinigen op de subsidies, maar kreeg daarin alleen steun van de PvdA. Een motie is toentertijd tegengehouden door de andere partijen. Volgens de FNP waren besturen niet te spreken over de communicatie van de gemeente. Vrijwilligers zouden zich niet serieus genomen voelen.

Grote zorgen

Intussen is er volgens de FNP grote zorgen bij besturen van bijvoorbeeld dorpsbelangen, jongereninstellingen, sociaal cultureel werk, dorps- en clubhuizen en jongerenhonken. Het besluit zou grote consequenties hebben. Bij Sociaal Cultureel Centrum It Koartling zou de nood zo hoog zijn, dat wanneer er niets verandert, het bestuur genoodzaakt is om voor de zomer de sleutel bij de gemeente in te leveren.

"Mes moet van de keel"

"Het mes moet van de keel van de dorps- en clubhuizen", zo schrijft de FNP. De fractie vindt dat het besluit van de Begrotingsraad op 12 november 2020 over de bezuinigingen teruggedraaid moeten worden. Ook wil de FNP dat de centra steun krijgen door een vergoeding te krijgen voor de onroerende zaakbelasting, die gelijk is aan de jaarlijks aanslag.