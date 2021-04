Biologieles met botten: groep 8 vindt resten Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden

Voor leerling Birk van Antwerpen waren de vondsten zowel mysterieus als fascinerend. "Onze juf had een bot gevonden de dag ervoor. Ik weet niet precies waar die lag, maar ze zag en pakte 'm. Wij dachten: misschien kunnen we meer botten vinden, daarom gingen we zoeken."

Steltarcheologen

Er stonden wel hekken voor, maar dat heeft de kinderen niet tegengehouden. "We gingen met stelten die bij ons in het hok stonden in het zand voelen. Zo voelden we de botten: we haalden het zand weg en sleepten de botten naar binnen. Mijn juf had een schedel gevonden en uiteindelijk hadden we een emmer vol botten. Het is wel gek dat er botten voor je school liggen die je dan gewoon vindt met je klas. De botten waren van een kerkhof, het Jacobijnerkerkhof. Er is kans dat deze schedels wel 400 jaar oud zijn."

De botten zijn echter niet meer op school, maar liggen bij de gemeente. Toch krijgen de vondsten mogelijk nog een vervolg op school De Oldenije. "De kans is groot dat we een biologieles krijgen met de botten. Maar de kans is klein dat we ze terugkrijgen. Want ze zijn ingeleverd bij de gemeente, bij de gemeente-archeoloog. Maar het is leuk dat we straks alles over de botten weten."