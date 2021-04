14 initiatieven in Noardeast-Fryslân krijgen steun van Iepen Mienskipsfûns

Eén van de initiatieven komt van Stichting Trynwâlderein. Deze stichting wil ervoor zorgen dat ouderen die zorg nodig hebben in de Trynwâlden kunnen blijven wonen: de regio rondom Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk, Mûnein en Readtsjerk. Door een vrijwilligersnetwerk op te bouwen, moeten ouderen elkaar kunnen helpen. Uiteindelijk zou er een groep van zo'n honderd vrijwilligers moeten komen. Hier gaat 9.800 euro uit het Iepen Mienskipsfûns naartoe, en in totaal kost het project een kleine 29.000 euro.

Dit zijn de projecten

Naast het vrijwilligersnetwerk zijn er dus nog dertien andere initiatieven. Het gaat om een wandelpad bij Burdaard, een nieuwe akro- en turnvloer voor gymnastiekvereniging Set'm Op uit Augustinusga, een jeu de boulesbaan voor dorpshuis De Nije Tille in Marrum, een speurroute in De Kruidhof in Buitenpost, speelplekken in Kollumerzwaag, een rondleiding in Museum Ruurd Wiersma Hûs in Burdaard, een wandel- en fietsroute van Zoutkamp naar de Afsluitdijk van Stichting Klooster Claercamp in Rinsumageast, een ontmoetingsplaats en wandeltocht van Stichting Rom Paad Eastermar, het verduurzamen van sportplekken in Kollum, een beweegtuin bij De Jister in Burgum, een muurkunstwerk in Gerkesklooster-Stroobos, het uitbreiden van dorpshuis De Bosk in Zwagerbosch en het opknappen van de omgeving van de terp in Hegebeintum.